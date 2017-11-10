تيلرسون تحدَّث إلى الجبير بشأن الاعتقالات في السعودية.. ومسؤولة أميركية تزور الحريري وتصف لقاءها به بـ”الحساس والخاص” on November 10, 2017

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث إلى نظيره السعودي، عادل الجبير، بشأن الموقف في المملكة، حيث قادت حملة على الفساد إلى احتجاز العشرات.

وأضافت هيذر نويرت أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الرياض التقى الأربعاء سعد الحريري، الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان وهو في السعودية.

ولدى سؤالها عن تقارير عن احتجاز الحريري في السعودية، رفضت نويرت الإفصاح عن موقع عقد الاجتماع أو الإدلاء بالمزيد من التصريحات عن وضع الحريري.

ووصفت المحادثات بأنها “محادثات حساسة وخاصة ودبلوماسية”.

وقالت نويرت إن تيلرسون دعا في محادثاته مع الجبير، يوم الخميس، الحكومة السعودية إلى القيام بأي ملاحقات قضائية بشأن الفساد “بطريقة عادلة وشفافة”.

واعتقلت السعودية عشرات الأفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال في حملة لمكافحة الفساد بدأت يوم السبت. ويواجهون اتهامات تتراوح بين غسل الأموال والابتزاز.

والخط الفاصل بين الأموال العامة وأموال الأسرة الحاكمة ليس واضحاً دائماً في السعودية، وهي ملكية مطلقة يحكمها نظام يحتكم إلى الشريعة الإسلامية ولا توجد فيها قوانين مجموعة بصورة ممنهجة أو برلمان منتخب.

وباركت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية التطهير، لتزيد بذلك من قوة كبيرة في العلاقات بين البلدين شهدها عهده، وتحركها أمور من بينها تصميم كلتا الحكومتين على مواجهة قوة إيران الإقليمية المتنامية.

ويرى خبراء كثيرون الحملة تحركاً من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس هيئة جديدة لمكافحة الفساد، لجمع مزيد من السلطات في يده للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ولضمان خلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

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