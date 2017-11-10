بريطانيا تحدد اليوم والساعة التي ستخرج فيها من الاتحاد الأوروبي on November 10, 2017

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بموجب تعديل سيُطرح ضمن مشروع قانون بريكست، الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان.

وصرح وزير بريكست ديفيد ديفيس: “يقول التعديل الذي تقدمنا به بوضوح، إن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019 عند الساعة 23.00 ت.غ”.

وقالت وزارته إن بعض النواب أعربوا عن القلق من أن موعد تطبيق بريكست ليس مدرجاً في القانون.

وأوضح ديفيس: “لقد استمعنا الى الرأي العام والبرلمان، وطرحنا هذا التعديل؛ لتفادي أي التباس”.

بعد تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في يونيو/حزيران 2016، تقدمت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، بطلب رسمي في 29 مارس/اذار لخروج بلادها من التكتل، وأطلقت بذلك مرحلة مفاوضات تستمر عامين قبل موعد الانسحاب الرسمي.

وفي كلمة بفلورنسا في 22 سبتمب/أيلول الماضي، كررت ماي رغبتها في إتمام بريكست بحلول 29 مارس/آذار 2019.

لكن المثير للاستغراب هو الساعة التي اختارتها الحكومة؛ إذ كان المسؤولون الأوروبيون يتوقعون أن تكون عند منتصف الليل بتوقيت لندن، لكنها ستكون بتوقيت بروكسل؛ أي أبكر بساعة بتوقيت لندن.

وسيتم إدراج التعديل ضمن مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سيخضع لمراجعة معمقة على مستوى اللجان اعتباراً من الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المفترض أن يضع مشروع القانون الذي يعتبر حاسماً في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، حداً لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني.

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