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برلين: ليس لدينا ما يدل على أن السعودية تحتجز الحريري

on November 10, 2017 0 Comment

أعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن برلين ليس لديها سبب للاعتقاد بأن الحريري محتجز في السعودية، فيما أعرب الرئيس اللبناني عن قلقه لما يتردد عن ظروف تحيط بتواجد الحريري في السعودية.

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