انهالوا عليهم بالضرب والتعذيب.. ديفيد هيرست: شخصيات سعودية كبيرة نُقلت للمشفى بعد اعتقالهم on November 10, 2017

المصدر: هاف بوست

تعرّض كبار الشخصيات المعتقلة في السعودية لمعاملة سيئة، تجسدت بالضرب والتعذيب، خلال اعتقالهم واستجوابهم، مما اضطر إلى نقل بعضهم للمستشفيات، وفقاً لما ذكره الصحفي البريطاني ديفيد هيرست.

وفي تقرير له بموقع “ميدل إيست آي”، قال إن بعض الشخصيات الكبيرة التي طالتها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، “تعرضت لمعاملة وحشية، ويعانون جروحاً أصابت أجسامهم؛ بسبب أساليب التعذيب الكلاسيكية”.

وبحسب هيرست، فإن الاستجواب الذي وصل لحد التعذيب، يهدف إلى إجبار المعتقلين على كشف تفاصيل حسابتهم المصرفية، مؤكداً أن مناطق التعذيب شملت أجسادهم وليس وجوههم؛ حتى لا يبدو أي علامات ظاهرة في حال شُوهدوا لاحقاً في العلن.

ونقل الموقع البريطاني عن مصادر داخل المحكمة الملكية، أن حجم حملة القمع أكبر بكثير مما اعترفت به السلطات السعودية، حيث اعتُقل أكثر من 500 شخص، وعددهم في ازدياد.

واحتُجز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما في ذلك وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أُعلن مطلع الأسبوع، ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

التعليقات