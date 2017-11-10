الموساد جرَّب اغتيال أم كلثوم وعندما فشل حاول تجنيدها.. تفاصيل مثيرة تُكشَف عن خطط إسرائيل لسيدة الغناء العربي

تكشفت تفاصيل لافتة عن محاولة الموساد الإسرائيلي اغتيال المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، وذكر كتاب صدر عن دار المعارف بعنوان: “أم كلثوم والموساد: أسرار عملية عيون البقر”، أن الموساد عندما فشل في اغتيالها عبر ممرضة يونانية فائقة الجمال كانت تُعالج ركبتي أم كلثوم، حاول تجنيد المطربة المصرية مستفيداً من شهرتها، كما أنه كان منزعجاً من دعمها نظام الحكم في مصر مادياً، وكشف الكتاب أن الرئيس الأسبق عبد الناصر خصص لها جواز سفر دبلوماسياً، بحسب ما ذكرته صحيفة “الحياة”، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
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