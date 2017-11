الرئيسية » العالم اليوم » الفرق في السعر يصل إلى 250 دولاراً.. بين Xbox One S وXbox One X.. أيهما المناسب لك؟

الفرق في السعر يصل إلى 250 دولاراً.. بين Xbox One S وXbox One X.. أيهما المناسب لك؟ on November 10, 2017

مع جهاز Xbox One X الذي تم الإعلان عنه حديثاً، تقدم شركة مايكروسوفت الآن إصدارين من منصتها الأشهر المخصصة للألعاب. وعلى الرغم من أن الإصدارين متشابهان من نواحٍ كثيرة، فإن Xbox One S (سعره 243 دولاراً) وXbox One X (سعره 499 دولاراً) يظهران مستوى مختلفاً جداً من حيث الأداء. في حين أن الجهاز الأول يقدم قيمة أعلى من حيث المال، خاصة مع خفض الأسعار الجديد الذي حدث، إلا إن الأخير يقدم أداء أفضل بكثير، بالنظر إلى أنه أقوى منصة ألعاب في العالم حالياً. ولكن مع وجود فرق في السعر بحدود 250 دولاراً، هنا عليك أن تحدد أي الجهازين تريد شراءه ولماذا. ومن ثم أنت بحاجة لنظرة تفصيلية أكثر على إمكانات ومميزات وعيوب كل جهاز حتى تقرر بشكل نهائي. كلتا المنصتين تأتي مع eight custom x86 cores، لكن إصدار S يعمل على هذا المعالج بسرعة 1.75GHz، في حين أن الإصدار X يعمل بسرعة تصل إلى 2.3GHz. وفيما يتعلق بالرامات أو ذاكرة الوصول العشوائي، فإنها تصل في الإصدار X إلى 12GB، وهو أكثر بنحو 40% من ذاكرة الوصول العشوائي للإصدار S الذي تصل فيه الرامات إلى 8GB. وبصرف النظر عن التغييرات الداخلية بين الجهازين، فإن إكس بوكس ​​وان X هو أصغر بقليل من S، ولكنه أيضاً يوفر تبديداً أفضل للحرارة ونظام تبريد أكثر كفاءة. مما سبق، يتضح أن إكس بوكس ​​وان X يفوز بسهولة من حيث الأداء. السؤال هنا: هل ستكون أنت قادراً على الاستفادة من هذا الأداء المتفوق في الواقع؟ الحقيقة هي أنه في حين أن معظم الألعاب التي تعمل على منصة إكس بوكس S تعمل حالياً بجودة مرئية تصل إلى 900p، لكن التحديثات سوف تأتي لتدعم محتوى بجودة 1080p. من ناحية أخرى، فإن لعب اللعبة نفسها على جهاز إكس بوكس ​​وان X سيحاول ضبطها بجودة 4K وسيشغلها فعلياً بجودة 1080p، مما سيؤدي إلى جودة أفضل قليلاً نتيجة المعايرة إلى 4K. لذلك فإن الحقيقة هنا هي أنه رغم أنك ستلاحظ الفرق في الجودة بشكل ملحوظ نسبياً بين الجهازين في العرض، فإن هذا الفرق لن يبرر وجود فرق في السعر يصل إلى 250 دولاراً، هذا إذا ما كانت شاشتك عالية الجودة. من ناحية أخرى، إذا كنت تمتلك شاشة 4K، فإن الأمور ستكون مختلفة. فجهاز إكس بوكس وان S، وذلك بفضل تكنولوجيا checkerboarding anti-aliasing، سيرفع جودة الفيديو من HD إلى UHD. من ناحية أخرى، فإن إكس بوكس ​​وان X سيعرض اللعبة بجودة 4K بجودتها الحقيقية. وبصرف النظر عن تجربة اللعب، فإنه يتم الإعلان عن إكس بوكس وان بشكل عام في حد ذاته باعتباره وحدة الترفيه المنزلي. مع استمرار التركيز على عرض المحتويات بجودة 4K في الكثير من منصات نشر الفيديو، فإن إصدار S يواصل رفع مستوى محتواه، في حين أن X يقدم الجودة التر تريدها بكامل قوتها بالفعل. ومع ذلك، فإن كلتا المنصتين تأتي بدعم لتقنية HDR. في النهاية، فإن الحقيقة هي أن الاختيار بين المنصتين يأتي طبقاً لنوع شاشة العرض الخاصة بك وحسب رغبتك. مايكروسوفت نفسها ذهبت إلى القول إنها تتوقع أن إكس بوكس ​​وان S يتم بيعه بصورة أكثر بكثير من إكس بوكس ​​وان X، مشيرة أيضاً إلى أن X جهاز ليس للجميع. وفي حين أن إكس بوكس ​​وان X بالتأكيد يقدم جودة أفضل من جهاز إكس بوكس ​​وان S بمعدل 1080 بيكسل، فإن هذا لا يبرر سعره المرتفع. إذا كنت تمتلك شاشة Full HD وتعتزم مواصلة استخدامها بضع سنوات، فسيبدو هنا أن جهاز إكس بوكس وان S هو الخيار الأفضل لك. من ناحية أخرى، إذا كان لديك بالفعل شاشة 4K، أو تخطط لشرائها قريباً، فإن إكس بوكس ​​واحد X هو الخيار الأفضل بالنسبة لك؛ لأنك ستسمتع بأداء 4K الحقيقي، والألعاب ستعمل بصورة مميزة على وحدة اللعب الأقوى في العالم حالياً. التعليقات Share this on WhatsApp

Leave a Reply You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net