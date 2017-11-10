السويدان يعيد نشر تغريدة للعودة كتبها قبل اعتقاله بنحو 5 أشهر on November 10, 2017

أعاد الدكتور طارق السويدان نشر تغريدة للداعية السعودي سلمان العودة، كان قد كتبها قبل نحو 5 أشهر، وبالتحديد في 25 يونيو/حزيران الماضي.

https://t.co/MwNgW4RWVb https://t.co/hWm7dOae3C

— د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

التغريدة التي أعاد السويدان نشرها جاء فيها: “كيف يستوحش من الوحدة من كان الله معه؟!” دون توضيح سبب إعادة نشرها، وذلك بعد اعتقال الدكتور العودة.

ولاقت التغريدة التي أعاد نشرها السويدان تفاعلاً كبيراً من القراء على صفحته بتويتر:

لن يستوحش من كان الله معه لأنه مطمئن القلب.

أما صغار العقول يحسبون كل تغريدة تعنيهم لأنهم مضطربون.

— حمد الرواحي (@hhhr83) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

أرجو أن تدعو يا دكتور لحملة إعادة تغريدات د. سلمان العودة و آخرين معتقلين مرفق بهاشتاغ مناسب مثل #الحرية_للعلماء

— asma alem (@assoma2010) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ليجزي الصادقين بصدقهم

— LATIFAH ♧ (@exceptional41) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

يُشار إلى أن الدكتور السويدان، الذي يعد أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، دعا الله في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أن يفرج همّ إخوانه في السجون العربية والصهيونية.

اللهم فرِّج عن اخواني وأخواتي

في السجون العربية والصهيونية

— د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال طارق سويدان، في تدوينة مقتضبة له على صفحته بفيسبوك: “سلمان العودة، علي الحمادي، علي العمري، صلاح سلطان، عوض القرني.. هؤلاء بعض من أفضل الدعاة الذين كان لي شرف الاحتكاك بهم والنهل من علمهم الغزير”.

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