الحكومة المصرية تطلب من باسم يوسف العودة لتقديم برنامج كوميدي.. كيف ردَّ عليهم؟ on November 10, 2017

أعلن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف أن الحكومة المصرية تتواصل معه من أجل العودة إلى مصر وتقديم برنامج كوميدي “بشروط”.

وأوضح يوسف خلال حوار معه على إذاعة CBC Canada الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن العرض يتكرر من السلطات المصرية كل 3 أو 4 أشهر، وفي كل مرة يزيد المبلغ الذي يعرضونه عليه كي يقبل العودة وإعداد برنامج كوميدي يكون بموافقة السلطات، لكنه في كل مرة يرفض قائلاً لهم F**k You، على حد تعبيره.

باسم يوسف قال إن النظم المصري يرغب في تجميل صورته أمام الشعب، حتى يبدو بمظهر النظام الديمقراطي الذي يتقبل الكوميديا، لكنه أكد أن أي عرض كوميدي سيقدمه بشروط السلطة المصرية سيكون تضليلاً للناس وليس توعية لهم.

يذكر أن باسم يوسف يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ خروجه من مصر العام 2013 بعد إيقاف برنامجه الساخر “البرنامج”.

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