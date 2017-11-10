التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلّق على مكان وجود البغدادي.. حزب الله أعلن أنه في مدينة البوكمال on November 10, 2017

أبلغ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة “رويترز”، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه ليس لديه “أي معلومات يمكن إعلانها بشأن مكان” زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي، وذلك في وقت أعلن فيه الإعلام الحربي لجماعة حزب الله البناني أن هناك أنباء عن أن البغدادي موجود في مدينة البوكمال السورية.

قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية الجمعة، إن أنباء ترددت عن وجود أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مدينة البوكمال السورية خلال عملية الجيش السوري وحلفائه لاستعادة المدينة.

ولم يحدد التقرير إن كان البغدادي اعتُقل في البوكمال، التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها هذا الأسبوع.

وأعلن النظام السوري النصر على” الدولة الإسلامية” الخميس، وقال إن السيطرة على آخر معاقل التنظيم في البلاد تمثل انهياراً لمشروعه في المنطقة.

وقال الجيش في بيانٍ، الخميس، إن السيطرة على البوكمال التي تقع على الحدود مع العراق “تكتسب أهمية كبيرة؛ لكونها تمثل إعلاناً لسقوط مشروع تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة عموماً”.

وظهر تسجيل صوتي نُسب إلى البغدادي في سبتمبر/أيلول. وأعلن البغدادي بنفسه قيام دولة الخلافة من جامع النوري في مدينة الموصل العراقية عام 2014.

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