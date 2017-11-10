ألمانيا تذكّر العالم بالمأساة السورية.. نصبت 3 حافلات بشكل عمودي في أكبر الميادين التاريخية ببرلين on November 10, 2017

شيّد الفنان السوري مناف حلبوني نصباً يتكون من 3 حافلات منصوبة بشكل عمودي في أحد الميادين التاريخية للعاصمة الألمانية برلين، للفت النظر للمأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا.

واستوحى حلبوني فكرة النصب، الذي أقامه في ميدان “18 مارس” أمام بوابة “براندنبورغ” التاريخية في برلين، ممّا قام به سكان مدينة حلب السورية في 2015، عندما نصبوا 3 حافلات بشكل عمودي على مدخل أحد الشوارع لحماية السكان من رصاص القناصة.

وفي حديث للأناضول، قال الفنان السوري حلبوني، إن “النصب يرمز لمعارضة الحرب ودعم السلام، ويهدف لإثارة النقاش بين الناس حول ما يحدث في سوريا”.

وأضاف أن “برلين تعد المركز السياسي لأوروبا بأكملها وليس لألمانيا فحسب، كما أن بوابة براندنبورغ، تعد رمزاً للوحدة والانفصال، وبداية الحرب ونهايتها”.

واعتبر أن الرسالة التي يوجهها النصب لا تستهدف السياسيين فقط، وإنما هي موجهة للجميع.

ولفت إلى ضرورة أن يفهم الجميع بعضهم البعض من أجل التوصل لحل نهائي للأزمة السورية.

وقال حلبوني إن “كل الحروب تنتهي، لم تستمر أي حرب إلى ما لا نهاية. سيتم إعادة بناء سوريا كما تم إعادة بناء ألمانيا بعد الحرب، إلا أن الأمر بحاجة إلى وقت”.

وكان الفنان السوري قد شيّد النصب التذكاري نفسه في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا في فبراير/شباط الماضي، وتعرض لاحتجاجات من جانب المجموعات اليمينية، وسيظل النصب قائما في برلين حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

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