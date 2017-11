يستعدان لإنجاب طفل.. ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي سيقيمان زفافين أحدهما في السعودية on November 9, 2017

“مفاجأة سعيدة” قد تكشف عنها المغنية العالمية ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي حسن جميل قريباً.

فقد ذكرت تقارير صحفية أن المغنية العالمية ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي حسن جميل يخططان للزواج 2018، وأنهما يخططان لإقامة حفلَيْ زفاف ضخمين، أحدهما في جزيرة باربادوس التي تنحدر منها ريهانا، والزفاف الآخر في المملكة العربية السعودية، حيث تعيش أسرة جميل.

هل هناك طفل في الطريق؟



Rihanna and Saudi businessman Hassan Jameel are still very much an item:https://t.co/RTzbWmxmEV pic.twitter.com/tDT3BxlhPP

— Vogue Arabia (@VogueArabia) October 2, 2017

ونقل موقع Celebrity Insider عن مصدر مقرب لريهانا، أن الثنائي “غارقان في الحب، وينويان إنجاب طفلٍ مباشرة بعد زواجهما، لكنهما عاكفان الآن على التنسيق لعقد اتفاق “Prenup” (اتفاق ترتيبات ما بعد الزواج يبرم قبل عقد القران)، الذي عادة ما يحوي إجراءات قانونية تضمن الحقوق المالية حال الانفصال”.

وقال المصدر إن إنجاب طفل يعد من أولويات الحبيبين، بل إن زيادة وزن ريهانا الملحوظة في الآونة الأخيرة، تعود إلى تناولها لبعض الأدوية الخاصة بالخصوبة.

وأضاف المصدر كذلك أن ريهانا تضع خطة للزواج من حسن جميل، لأنها تشعر أنه الشخص الوحيد المناسب لها، كما أنها ترغب في أن يكون لها طفل، وهي لن تجد أفضل من جميل أباً لولدها.

وأشار إلى أن “ريهانا لا تستطيع التوقف عن الحديث عن حبيبها المليونير، وتقضي في لندن وقتاً طويلاً حتى تتمكن من رؤيته دائماً”.

غيرة قاتلة



تقرير Celebrity Insider ذكر أن حبيب ريهانا السابق كريس براون، يشعر بالغيرة القاتلة بسبب علاقتها بجميل.

ونقل الموقع عن صديق مقرب لبراون، أن الأخير يرغب بشدة أن ترى ريهانا الفيلم الوثائقي الذي سيصدر عن حياة براون وذكرياته، وربما ترى أنه تغير كثيراً وأصبح ناضجاً منذ انتهت علاقتهما، بعد أن اعتدى عليها بالضرب.

وأكد الصديق أن براون لا يتوقع أن تهرول إليه عائدة بعد أن ترى الوثائقي، لكنه يأمل أن تتغير مشاعرها وتصبح أكثر إيجابية، بدلاً من الاحتفاظ بذكريات سيئة عن العلاقة.

وختم صديق براون مؤكداً أن براون لم يتخط مشاعر الحب لريهانا “ولن يتخطاها أبداً، فريهانا بالنسبة له المقياس الذي يقارن به كلَّ امرأة أخرى، ولا يزال يحن لها ويفكر بها كل يوم، وعندما يرى صورًا لها وهي مبتهجة مع رجل آخر يوجعه ذلك، ويجعله يتساءل “ماذا لو؟” متمنياً أن يعودا في يوم ما لبعضهما”.

وكانت أخبار علاقة الحبيبين قد انتشرت أواخر شهر يونيو/حزيران 2017 بعد أن شوهدا معًا وهما يقضيان إجازة في منتجع إسباني، ثم توالت اللقاءات العلنية على قلتها، منها في أحد مطاعم العاصمة البريطانية لندن، وآخرها احتفالهما بعيد الهالوين دون أن تتسرب أي صور عن احتفالهما معًا في مدينة بوسطن الأميركية.

الجدير بالذكر أن جميل سلسل عائلة ثرية تملك وكالة استيراد سيارات تويوتا في السعودية وبعض دول المنطقة، وسبق له الزواج من سيدة سعودية من أصول تونسية، كما

ربطته علاقة بعارضة الأزياء البريطانية السمراء نعومي كامبل، وشوهدا معاً في حفل أقامه المغني الأميركي ستيفي ووندر في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن في صيف عام 2016.

أما ريهانا، فقد ارتبطت عاطفياً بالمغني الكندي دريك البالغ من العمر 30 عاماً، ثم انفصلا عام 2016، ومن قبله ارتبطت بالمغني كريس براون وانفصلا بعد أن عنفها جسديًا في حادثة وقعت في هوليوود عام 2009 اقتضت تدخل الشرطة.

