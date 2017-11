هل يتسبب نوم طفلك بجوارك في تعرضه لأزمات نفسية؟ on November 9, 2017

طبقاً لدراسة نُشرت في جريدة Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine فإن نوم الآباء مع أبنائهم يساعد على تسهيل عملية الرضاعة الطبيعية، وبحسب أحد التقارير على موقع Fox News، فإن الأطفال حديثي الولادة -الذي ينامون مع آبائهم- يحصلون على قدر أكبر من النوم الهادئ، مقارنة بالأطفال الذين ينامون منفردين.

