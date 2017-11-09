هل المهاجرون والمحجبات مضطهدون في كندا؟ 6 خطوات للحصول على وظيفة حقيقية

هل ستتعرض للاضطهاد بسبب اسمك أو معتقدك الديني أو خلفيتك الثقافية في كندا؟ هل سترفض في الوظائف الهامة لأنك عربي؟
قبل أن تتهم الجميع بالعنصرية ضدك، هذا الفيديو سيقدم لك 6 خطوات تساعدك في الحصول على وظيفة في كندا.
التعليقات
Share this on WhatsApp
هل ستتعرض للاضطهاد بسبب اسمك أو معتقدك الديني أو خلفيتك الثقافية في كندا؟ هل سترفض في الوظائف الهامة لأنك عربي؟
قبل أن تتهم الجميع بالعنصرية ضدك، هذا الفيديو سيقدم لك 6 خطوات تساعدك في الحصول على وظيفة في كندا.
Share this on WhatsApp
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!