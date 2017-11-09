ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » هل المهاجرون والمحجبات مضطهدون في كندا؟ 6 خطوات للحصول على وظيفة حقيقية

هل المهاجرون والمحجبات مضطهدون في كندا؟ 6 خطوات للحصول على وظيفة حقيقية

on November 9, 2017 0 Comment

هل ستتعرض للاضطهاد بسبب اسمك أو معتقدك الديني أو خلفيتك الثقافية في كندا؟ هل سترفض في الوظائف الهامة لأنك عربي؟

قبل أن تتهم الجميع بالعنصرية ضدك، هذا الفيديو سيقدم لك 6 خطوات تساعدك في الحصول على وظيفة في كندا.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com