هروب خليجي من لبنان.. الكويت ثالث دولة في مجلس التعاون تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فوراً on November 9, 2017

دعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، كافة رعاياها المتواجدين حالياً في لبنان إلى “المغادرة فوراً”.

وتكون بذلك الكويت ثالث دولة خليجية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان بعد السعودية والبحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” عن مصدر مسؤول في الوزارة ( لم تذكر اسمه) إنه: “نظراً إلى الأوضاع التي تمرّ بها جمهورية لبنان وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصاً على أمن وسلامة مواطنينا فإننا نطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حالياً في لبنان إلى المغادرة فوراً”.

عاجل | وزارة الخارجية الكويتية تدعو الكويتيين لمغادرة #لبنان فورا

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ودعا المصدر “المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان”.

وأعرب عن تمنياته “للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم”.

ودعا المصدر ‏المواطنين الكويتيين إلى الاتصال في سفارة دولة الكويت على هاتف الطوارئ في حال حاجتهم إلى أي مساعدة.

وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات من دعوة السعودية، رعاياها في لبنان إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.

كما سبق أن دعت البحرين، الأحد الماضي، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان، إلى مغادرتها فوراً، وجددت دعوتها بعدم السفر لها نهائياً.

عاجل | وكالة الأنباء الكويتية: وزارة الخارجية تدعو الكويتيين لمغادرة #لبنان فورا

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وتأتي تلك الدعوات للمغادرة في أعقاب توتير متزايد في العلاقات السعودية اللبنانية، ووسط مخاوف من تداعيات، الاستقالة التي أعلنها سعد الحريري، على البلاد.

والسبت الماضي أعلن الحريري استقالته من منصبه، عبر خطاب متلفز من السعودية، مرجعاً قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكّن حزب الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وفي اليوم التالي الأحد، قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، إنه “ليس هناك سبب داخلي لبناني لاستقالة الحريري”.

ودعا نصر الله إلى “ضرورة التفتيش عن السبب السعودي”.

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