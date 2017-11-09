نهاية عصر الآيفون.. شركة آبل تخطط للإعلان عن البديل للهاتف الأشهر في العالم on November 9, 2017

تخطط شركة آبل الأميركية لمرحلة ما بعد هواتف آيفون عبر إنتاج سماعات رأس تعمل بتقنية الواقع المعزز دون حاجة للاتصال بالهاتف الذكي.

وستكون السماعات الجديدة، التي من المتوقع أن ترى النور في عام 2020 على الأرجح، بمثابة ثورة في عالم الاتصالات وقد تكون بداية النهاية للهواتف الذكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر بالشركة أن السماعات الجديدة ستختلف عن الجيل الحالي من سماعات الواقع الافتراضي، التي تستخدم الهاتف الذكي كمحرك وشاشة، حيث سيتم تزويد السماعات الجديدة بشاشتها الخاصة وباستخدام شريحة اتصال ونظام تشغيل.

وبينما يضع الواقع الافتراضي المستخدمين في العالم الرقمي بشكل كامل، فإن الواقع المعزز يقدم صوراً وبيانات عبر الواقع الحقيقي، من خلال تطبيقات لا نهائية، ومنها على سبيل المثال الإحصاءات التي يتم عرضها على مشجعي كرة السلة خلال مشاهدة المباريات، وفق تقرير لصحيفة الشرق الأوسط الدولية.

ويرى تيم كوك، مدير آبل، الواقع المعزز أقل انعزالية من الواقع الافتراضي، ويرجح أن يحدث ثورة أكثر من تلك التي أحدثتها الهواتف الذكية.

وآبل ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على هذه التقنية، لكنها تركزت من قبل على مجالات بعينها، كالاستخدامات الطبية والتعليمية.

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