مهام عدة لـ”القمر الاستخباراتي” الذي أطلقه المغرب وأزعج جيرانه.. يراقب مساحة 800 كيلومتر وقادر على التقاط 500 صورة بدقة عالية يومياً on November 9, 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.