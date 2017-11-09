ماكرون في الرياض.. الرئيس الفرنسي يزور السعودية لبحث أوضاع اليمن وإيران on November 9, 2017

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من الإمارات.

وقالت قناة الإخبارية السعودية (حكومية) إن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان في مقدمة مستقبلي ماكرون، في المطار”.

وفي وقت سابق اليوم، قال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده في دبي، إنه سيغادر فوراً إلى السعودية للقاء ولي العهد؛ لبحث (أوضاع) اليمن وإيران، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ايمانويل #ماكرون يصل الرياض ، و #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبله في المطار.

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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف أنه “من الواضح أن الصاروخ الذي أطلق من قبل مسلحين شيعة في اليمن نحو الرياض، كان صاروخاً إيرانياً”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “هذا يظهر أن الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والقوى العالمية يجب أن يستمر”.

غير أن ماكرون، شدّد في الوقت ذاته على “ضرورة إجراء مفاوضات جديدة حول برنامج الصواريخ البالستية لطهران”.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى الإمارات، أمس الأربعاء، حيث شارك بافتتاح متحف لوفر أبوظبي، الملقب بـ”لوفر الصحراء”، الذي بلغت تكلفته الأساسية 654 مليون دولار.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض صاروخ أطلقه “الحوثيون” باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، دون وقوع إصابات، بينما أعلنت الجماعة “إصابته لهدفه بدقة”.

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