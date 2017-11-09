ليسوا سعوديين… هؤلاء من يحتجزون الأمراء في “ريتز-كارلتون” ويحمون محمد بن سلمان من أعمال انتقامية on November 9, 2017

عرفنا أنّ ولي العهد السعودي اعتقل العشرات من الأمراء والوزراء والمسؤولين، وكل الدلائل تؤكد أنهم محتجزون الآن في فندق ريتز-كارلتون بالرياض، مع أنباء تشير إلى أنّه تم إلقاء القبض عليهم بكمين، ولكن من يحرسهم؟

ففي الوقت الذي تسرّب فيه مقطع فيديو يظهر فيه الحراس بأحد صالات الفندق وتحديداً من صالة الأعراس، كثرت الأسئلة: هل هؤلاء الحراس سعوديون؟ وكيف اختارهم محمد بن سلمان؟ وكيف يثق بألا يخونوه، فمن يُعتقلون من أمراء لهم وزنهم بالسعودية وخارجها؟

ولكن، بحسب الصحفي الإسرائيلي سيمون آران، فإنّ مرتزقة “بلاك ووتر” هم من نفذوا عمليات الاعتقال، وهم من يحتجزونهم.

وقال آران، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في تغريدات نشرها على صفحته بـ”تويتر”، إنّ “شركة بلاك ووتر الأميركية للحراسة والأمن هي التي تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين؛ الطعام والشرب وغيرهما”.

شركة بلاك واتر الأمريكية للحراسة والامن هي التى تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين- الطعام والشرب وغيرها. pic.twitter.com/GmvotWwGUs — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 9, 2017

وأضاف أنّ “تكليف بلاك ووتر توفير تلك الاحتياجات اليومية بدلاً من رجال الأمن السعوديين، هدفه تفادي أعمال انتقامية ونزاعات طائفية وقبلية”.

تكليف “بلاك واتر” الأمريكية توفير الاحتياجات اليومية للأمراء بدلا من رجال الأمن السعوديين, هدفه تفادي أعمال إنتقامية ونزاعات طائفية وقبلية. — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 9, 2017

ويلتقي ما ذكره هذا الصحفي مع ما نشره في وقت سابق حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، حين أشار إلى وجود مرتزقة وحراس شخصيين من هذه الشركة الأميركية حول ولي العهد محمد بن سلمان.

معلومة هامة جدا

محمد بن سلمان فاقد الثقة بأقرب الناس حوله، وبسبب ذلك “قام باستبدال حراسه الشخصيين بمقاتلين من مرتزقة بلاك ووتر”. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 25, 2017

وبحسب “العهد الجديد”، فإن فقدان بن سلمان ثقته بأقرب بالناس دفعه للجوء إلى هذه الشركة، التي استأجرت خدماتها الأمنية أبوظبي تحت اسم “أكاديمي”، ويقدّر عددهم “أي عددهم الإجمالي في الإمارات” بـ15 ألف موظّف تلقّوا تدريباتهم هناك، ومعظمهم كولومبيون وأميركيون جنوبيون.

ماذا يعني استبدال بن سلمان لحراسه الشخصيين بمرتزقة بلاك ووتر؟

يعني أن بن زايد قد سيطر عليه تماما ومطلع على اسراره حتى تلك التي في غرفة نومه — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 25, 2017

وإن لجوء بن سلمان إلى هؤلاء المرتزقة يعني أن “محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، قد أحكم سيطرته على بن سلمان ومطّلع على كل أسراره”.

فعلاقة بن زايد برئيس “بلاك ووتر” تعود لعام 2011، وبحسب “نيويورك تايمز” فقد تعاقدت أبوظبي مع هذه الشركة بطريقة غامضة بعقد تبلغ قيمته 500 مليون دولار سنوياً، وكان يخطط بمساعدتها لغزو قطر، ولكن تلك الخطة لاقت رفضاً من البيت الأبيض فتراجع.

ويبدو أن بن سلمان لم يجد أفضل من هؤلاء المرتزقة لحراسة أمراء ريتز-كارلتون؛ ليتجنب الخيانة بعد اعتقال شخصيات ستشكل خطراً على حياته إن تم الإفراج عنها، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني.

وبعد الإطاحة بمتعب، سيتمكن بن سلمان من الهيمنة على وزارة الحرس الوطني، وهي قوةٌ أمنيةٌ نخبوية مبنيّة من الوحدات القبلية التقليدية، كان الأمير متعب قد ورث السيطرة عليها من والده، الذي أدارها 5 عقود.

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية الثلاث، التي ترأستها فترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

ويشغل الأمير محمد بن سلمان، وهو ابن الملك الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، منصب وزير الدفاع أيضاً، وقد عُيِّنَ ولياً للعهد في يونيو/حزيران الماضي، في تغييرٍ أزاح ابن عمه الأكبر، الأمير محمد بن نايف، الذي كان أيضاً يشغل منصب وزير الداخلية، من ولاية العهد.

وأخيراً في ليلة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وبأمر من والده الملك سلمان، تولى رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد، والتي مُنحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

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