لهذا السبب على مقتني IPhone عدم إغلاق تطبيق واتساب on November 9, 2017

تلقى مؤخراً مستخدمو آيفون بنظام iOS 11 رسالة عند إغلاق تطبيق واتساب، تحذّر من أن إغلاق التطبيق قد يسبب عدم وصول تنبيهات للرسائل الجديدة.

ويُعتقد أن سبب هذه الرسالة هو تحديث نظام التشغيل iOS 11، الذي يؤثر على نظام عمل الهاتف، بما في ذلك آيفون X الجديد.

وقد تم إجراء عدد من التعديلات على التظام منذ صدوره، إلا أنه يُعتقد أن قضية التنبيهات لم يتم تناولها في آخر تعديل للتنظام في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

راسل أحد مستخدمي آيفون شركة آبل عبر موقع تويتر؛ للاستفسار عن المسألة وكيفية التخلص من الرسالة المزعجة، ولكن الحساب الرسمي لشركة آبل لم يرد على التغريدة، فقام حساب شركة Cupertino بالرد على التغريدة بسؤال: ”كيف تقوم بإغلاق التطبيق؟”، وكان رد المغرّد من خلال فيديو قصير يشرح فيه كيفية إغلاق تطبيق الواتساب.

How do I get rid of this notification? @WhatsApp @wa_status @Apple @AppleSupport pic.twitter.com/MF02cJYU5A

— grehivin (@grehivinvz) October 30, 2017

لإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على معظم أجهزة آيفون، يقوم المستخدم بالنقر نقراً مزدوجاً فوق زر الصفحة الرئيسية ثم بالتمرير السريع لأعلى.

إلا أن هناك اختلافاً بسيطاً في آيفون X الجديد، حيث يلمس المستخدمون منتصف الشاشة للأعلى ثم الضغط على التطبيق المراد إغلاقه لمدة ثانية.

صحيفة MailOnline البريطانية قامت بالتواصل مع مسؤولين من تطبيق واتساب؛ للسؤال عن المسألة، إلا أنها ما زالت بانتظار جواب رسمي منها.

ويعتقد البعض أن السبب يعود إلى تحديث نظام تشغيل الآيفون الأخير والذي شمل تغييرات في طريق تلقي المستخدمين التنبيهات.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإنه وفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في تغطية أخبار تطبيق الواتساب، فإن المسألة يتم العمل عليها حالياً وسيتم إصلاحها في تحديث نظام iOS القادم.

وغرّد WABetaInfo، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “واتساب تعمل على إصلاح الأخطاء في التنبيهات، هذه علة في تحديث الـiOS 11”.

The 2.17.70 iOS update should fix the issue that prevented to show push notifications on iOS 11.

Is this fix really working for you when WhatsApp for iOS 11 is closed?

If you choose ‘NO’, please describe better the issue tweeting under this tweet.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 22, 2017

