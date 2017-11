لم يكن احتفاءً بـ”بن سلمان”.. حقيقة صورة ولي العهد السعودي التي ظهرت على طاولة ترامب

نشر الرئيس الأميركي على صفحته بـ”تويتر” صورة مع المقربين منه، محتفياً بمرور عام على نجاحه في الانتخابات الأميركية.

ويقول معلّقاً على الصورة التي التُقطت وهو داخل الطائرة الرئاسية: “تهانينا لكل (البائسين) وللملايين الذين منحونا الفوز الساحق ( 304 مقابل 227 )؛ لنحرز النصر في المجمع الانتخابي”.

Congratulations to all of the ”DEPLORABLES” and the millions of people who gave us a MASSIVE (304-227) Electoral College landslide victory! pic.twitter.com/7ifv5gT7Ur

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017