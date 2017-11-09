كونوا مثل الأرانب.. بولندا تشجع مواطنيها على الإنجاب بفيديو طريف on November 9, 2017

شجّعت الحكومة البولندية مؤخراً مواطنيها على الإنجاب بصورة غير تقليدية من خلال فيديو قصير على يوتيوب يمتدح قدرة الأرانب على التكاثر.

وقامت وزارة الصحة البولندية بنشر فيديو يوضح الحياة “الهادئة والسعيدة” للأرانب، موجّهة رسالة في نهاية الفيديو للمشاهدين تقول: “إذا كنت تريد أن تصبح والداً، فعليك أن تكون كالأرانب”.

الحكومة البولندية تشجع مواطنيها على الإنجاب بصورة غير تقليدية بفيديو يمتدح قدرة الأرانب على التكاثر حيث تعتبر بولندا من أقل الدول الأوروبية بالنسبة لمعدلات المواليد !

“إذا كنت تريد أن تصبح والداً

فعليك أن تكون كالأرانب”

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— يوميات مغرد عُماني ❗ (@omani_twitt) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة إلى رفع معدل الإنجاب في بولندا، التي يبلغ تعدادها 38 مليون نسمة تقريباً.

وتعتبر بولندا من أقل الدول الأوروبية بالنسبة لمعدلات المواليد، فقط البرتغال أقل منها فيما تتساوى بولندا في معدل الإنجاب المنخفض مع كل من إسبانيا واليونان.

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