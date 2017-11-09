سبقه عالم عثماني قبل 385 عاماً بعدما ركّب أجنحة على ساعديه.. شاهد تركي يقفز من فوق برج تاريخي في إسطنبول on November 9, 2017

نفذ التركي “جنكيز قوتشاك” قفزة منخفضة من برج غلطة التاريخي الشهير بمدينة إسطنبول، في تجربة تعد الأولى منذ 385 عاماً.

وقفز قوتشاك (44 عاماً) بالمظلة من شرفة برج غلطة، التي يبلغ ارتفاعها 36 متراً فقط، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تصريح له لوسائل الإعلام بعد قفزه، أوضح قوتشاك أنه مُولع بالمغامرات الرياضية منذ أن كان في السابعة من عمره.

وأشار إلى أنه بدأ في هذه الرياضات عام 1991 بشكل فعلي، وأنه منذ 26 عاماً وهو يقفز من الأماكن الشاهقة ومن الطائرات.

#شاهد| #تركي يقفز بمظلته من أعلى برج #غلاطة في مدينة #اسطنبول .. محتذياً بالعثماني #أحمد_جلبي#اخبار_تركيا pic.twitter.com/6ZjfHqT6eD

— نيو ترك بوست (@newturkpost) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعرب عن سعادته بالقفز من البرج بعد 385 عاماً من قفز العالم العثماني، هزارفن أحمد جلبي، حيث قفز من البرج في الجانب الأوروبي من إسطنبول، وحلّق عبر أجنحة اصطناعية ركبها على ساعديه، إلى منطقة أوسكودار في الجانب الآسيوي من المدينة عام 1632.

#شاهد| مُغامر #تركي يقفز بمظلته من أعلى #برج_غلطة في #اسطنبول pic.twitter.com/S7FcgUWErW

— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

مُغامر تركي يقفز بمظلته من أعلى #برج_غلطة في #إسطنبول

قام الرياضي والمغامر التركي جنكيز كوتشاك (44 عاما) صباح اليوم الخميس، بقفزة مظلية من أعلى برج غلطة في مدينة إسطنبول، من على ارتفاع 36 مترا. pic.twitter.com/QW1Ts1chC3

— شركة السمان السياحية (@Samman_travel) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأفاد قوتشاك، إلى أن قفزته الحالية تمتد على 7 مراحل، وأنه سينفذ المرحلة القادمة في مايو/ أيار المقبل.

وبني برج غلطة في 528 للميلاد، ويبلغ ارتفاعه نحو 70 مترا، وسماكة جدارة 3.75 متر، ودخل قائمة التراث العالمي المؤقت في 2013.

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