رفض المغامرة مع السعوديين ولكن 90 مليون أغرته.. مخرج عالمي يوافق على إخراج فيلم “وُلِدَ مَلِكاً” ونجومه من هوليوود on November 9, 2017

Born a King أو بالعربية “ولد ملكاً” فيلم يشارك ببطولته نجوم من هوليوود، ومن المتوقع أن يُعرض على شاشات السينما 2018.

وتدور أحداثه عن الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز.

وعلى الرغم أن مخرج الفيلم أندريس غوميز (70 عاماً)، الإسباني الجنسية، قد صرَّح في وقت سابق أنّه رفض إخراج الفيلم الذي يتم تنفيذه بميزانية وصلت إلى 90 مليون ريال، إلا أنه قرَّر خوض هذه المغامرة مع السعوديين.

وتُركِّز أحداث هذا الفيلم على رحلة الملك فيصل إلى بريطانيا في العام 1919 مباشرة، بعد الحرب العالمية الأولى، للحصول على الدعم والتعاون، أو على الأقل للبقاء على الحياد خلال معارك الملك عبدالعزيز لتوحيد البلاد.

وسيتم تصوير العمل بين السعودية وبريطانيا، وحتى قد شارك في كتابته كاتب سعودي وهو بدر السماري، ويشارك في بطولته نجوم من هوليوود، أبرزهم هرموني كورفيلد، وإد سكرين ولورنس فوكس.

وبحسب مخرج العمل سيكون في الفيلم مشاهد باللغة العربية، لكن اللغة الناطقة الأساسية له هي الإنكليزية، ووصل عدد فريق العمل إلى 150 شخصاً، 80 منهم سعوديون وسعوديات.

ويتوقع مخرج الفيلم الذي من المتوقع أن يعرض على شاشات السينما، في شهر فبراير/شباط العام 2018، أن يكون من أوائل الأفلام التي ستعرض بالسينما السعودية بعد افتتاحها، فهو من المتفائلين أن دور السينما ستدخل أخيراً إلى المملكة.

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