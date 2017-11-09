رئيس وزراء اليابان يقع في موقف لا يحسد عليه أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي on November 9, 2017

أظهر مقطع فيديو ساخر لحظة سقوط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رأساً على عقب، في حفرةٍ رملية، بينما كان يلعب الغولف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يلحظ مطلقاً ما حدث.

كان آبي وترامب يلعبان مباراة غولف في نادي كاسوميغاسكي المحلي، يوم الأحد الماضي، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما تعثَّر أحد أفراد المجموعة، حسبما ذكر تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وكان الرجل، الذي يُعتَقَد أنه رئيس الوزراء الياباني، قد ضرب الكرة لتوّه لإخراجها من الحفرة الرملية، ثم سار ليخرج منها قبل أن تتعثّر خطاه ويسقط إلى الوراء.

ويُظهر الفيديو آبي وهو يسقط رأساً على عقب في الرمل، لكنه عاد ليقف سريعاً على قدميه قبل أن يصل مساعده إليه.

لكن ترامب شريكه في لعبة الغولف لم يُر في أي مكان، وأوضحت لقطة الفيديو التي صوَّرتها مروحيةٌ، أنه قد فوَّت الأمر برمته.

وكان ترامب في الأصل متوتراً من وجود هيديكي ماتسوياما، اللاعب المحترف المُصنَّف رقم 4 في لعبة الغولف على مستوى العالم، والذي رافق الزعيمين في هذه المناسبة.

ردود الفعل

وأثار مقطع الفيديو، الذي يزعم سقوط آبي، كثيراً من السخرية في اليابان، إذ أشار كثيرون إلى رد فعل ترامب على الحادث بأنه يعبِّر عن طبيعة التفاعل بين الرجلين.

وكتب مستخدمٌ يدعى “iampeppar” على موقع تويتر: “تعرَّض آبي للتجاهل عندما سقط للوراء. لقد قدَّمَ الكثير من الأطعمة الشهية لترامب، لكنه لم يحظ بأي مقابلٍ سوى إجباره على التعهُّد بشراء مزيدٍ من الأسلحة الأميركية”.

وتابع المستخدم: “الأكثر من هذا أن ترامب تجاهَلَ كل تغريدات آبي. بل إن ترامب لا يتابع آبي على موقع تويتر. هل يمكن اعتبار هذا الصديق الأمثل؟”.

وأضاف مستخدمٌ آخر: “حقيقة علاقات الغولف الدبلوماسية بين آبي وترامب”.

أهمل رئيس الوزراء

وانتقدت الصحف اليابانية المباراة، ووصفتها بـ “الفشل الكبير”، وكتبت صحيفة نيكان غينداي اليابانية أن ترامب كان يُهمِل الحديث مع آبي في كثير من الأحيان، ويُفضِّل السير والتحدُّث مع اللاعب المحترف ماتسوياما.

لكن يبدو أن سقوط آبي لم ينه حالة المرح التي كان يشعر بها ترامب ورئيس الوزراء الياباني، إذ كتب كلاهما تغريداتٍ عن خروجها للتنزه، وشارك ترامب مقطع فيديو لنفسه وهو يرتدي قبعةً بيضاء ويضرب كرة الغولف بقوة.

وكتب ترامب: “ألعب الغولف مع رئيس الوزراء آبي وهيديكي ماتسوياما، رجلان رائعان”.

ونشر آبي أيضاً صورةً لهما وهما يلعبان الغولف، وكتب بجوارها: “الغولف والأصدقاء الرائعون. إنه مناخٌ يُشجِّع على الحديث الحماسي. جولةٌ من لعبة الغولف مع صديقٍ رائع ( الرئيس دونالد ترامب) مليئةٌ بحديثٍ مُفعَمٍ بالحيوية”

كانت البداية الضعيفة لزيارة ترامب إلى اليابان مُقدِّمةً لمباحثاتٍ رسميةٍ بين الزعيمين في مدينة طوكيو، يوم الإثنين الماضي، 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

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