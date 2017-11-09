حبس رئيسة برلمان كتالونيا حتى التمكّن من دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو on November 9, 2017

ذكرت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن قاضية في المحكمة الإسبانية العليا أمرت، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بحبس رئيسة برلمان كتالونيا إلى أن تدفع كفالة قدرها 150 ألف يورو (174615 دولاراً)، بانتظار التحقيق في دورها في مساعي الإقليم المحظورة للاستقلال عن البلاد.

ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.

وقال مصدر في المحكمة إن رئيسة البرلمان ستبقى رهن الاحتجاز لحين دفع الكفالة.

وأدلت رئيسة البرلمان في كتالونيا كارمي فوركاديل، الخميس، بشهادتها هي و5 من نواب الإقليم بشأن اتهامات موجهة لهم بالعصيان والتمرد وإساءة استغلال أموال عامة.

وطالب الادعاء العام في إسبانيا بسجن رئيسة برلمان إقليم كتالونيا التي مكّنت المجلس من إعلان الاستقلال من جانب واحد عن البلاد وبسجن ثلاثة نواب من كتالونيا استدعتهم المحكمة العليا في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة.

التعليقات