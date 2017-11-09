ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » حبس رئيسة برلمان كتالونيا حتى التمكّن من دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو

حبس رئيسة برلمان كتالونيا حتى التمكّن من دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو

on November 9, 2017 0 Comment

ذكرت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن قاضية في المحكمة الإسبانية العليا أمرت، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بحبس رئيسة برلمان كتالونيا إلى أن تدفع كفالة قدرها 150 ألف يورو (174615 دولاراً)، بانتظار التحقيق في دورها في مساعي الإقليم المحظورة للاستقلال عن البلاد.

ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.

وقال مصدر في المحكمة إن رئيسة البرلمان ستبقى رهن الاحتجاز لحين دفع الكفالة.

وأدلت رئيسة البرلمان في كتالونيا كارمي فوركاديل، الخميس، بشهادتها هي و5 من نواب الإقليم بشأن اتهامات موجهة لهم بالعصيان والتمرد وإساءة استغلال أموال عامة.

وطالب الادعاء العام في إسبانيا بسجن رئيسة برلمان إقليم كتالونيا التي مكّنت المجلس من إعلان الاستقلال من جانب واحد عن البلاد وبسجن ثلاثة نواب من كتالونيا استدعتهم المحكمة العليا في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com