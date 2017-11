جدل على تويتر بسبب تغريدة نشرتها وزيرة كندية تحيي نظام الأسد.. تفاصيل “الخطأ” الذي حصل على الحساب الوزاري

قدمت وزيرة البيئة الكندية، كاثرين ماكينا، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتذارها بسبب تغريدة “غير مقبولة” نشرتها وزارتها على حسابها الرسمي بـ”تويتر” ورحبت فيها بقرار دمشق الانضمام إلى اتفاق باريس المناخي.

وفي تغريدة على حسابها الخاص في “تويتر”، قالت الوزيرة: “بكل وضوح، هناك خطأ حصل على حسابي الوزاري”، وذلك بعد أن أمرتْ بحذف التغريدة من حساب وزارتها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، أن “التغريدة كانت غير مقبولة بالمرة”.

وأوضحت الوزيرة: “اأا مدافعة عن حقوق الإنسان. أعرف أفضل من أي شخص آخر أن النظام المجرم (للرئيس السوري بشار) الأسد وما يرتكبه من أفعال، الفظائع التي يرتكبها بحق شعبه، ليست مقبولة بالمرة”.

وأشارت ماكينا إلى أنها وفور رصدها التغريدة على حسابها الوزاري مساء الثلاثاء، أمرت مكتبها بحذفها فوراً.

وجاء في التغريدة التي أثارت جدلاً في البلاد، أن “كندا تحيّي نيكاراغوا وسوريا” على قرارهما الانضمام إلى اتفاق باريس المناخي، وقد أُرفق النص بعَلمي هذين البلدين.

Trudeau Govt in one tweet. Butcher Assad: never mind that unpleasantness about gassing kids. You’ve joined us in empty virtue signalling! pic.twitter.com/bMjC0psYRE

Hey @ec_minister – this is actually what your gov’t should be saying about Syria. Your public praise is misplaced. https://t.co/rDrOffdjay

— Lisa Raitt (@lraitt) November 7, 2017