بالصور.. برجيت ماكرون ترتدي الحجاب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي on November 9, 2017

ارتدت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي الحجاب، خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمارة أبوظبي.

وبدأ ماكرون وزوجته زيارة رسمية لدولة الإمارات، قام خلالها بافتتاح مُتحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد تتويجاً لواحد من أهم مشروعات التعاون المشترك بين فرنسا والإمارات.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في مايو/أيار الماضى، وهي الأولى له أيضاً في منطقة الخليج.

ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه الزيارة إلى تقوية علاقاته مع دولة الإمارات، شريك باريس التاريخي في منطقة تواجه العديد من التوترات، بجانب حصور حفل افتتاح المتحف الفرنسي الأصل.

التعليقات