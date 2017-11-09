ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » بالصور.. برجيت ماكرون ترتدي الحجاب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي

بالصور.. برجيت ماكرون ترتدي الحجاب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي

on November 9, 2017 0 Comment
brigitte macron

ارتدت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي الحجاب، خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمارة أبوظبي.

وبدأ ماكرون وزوجته زيارة رسمية لدولة الإمارات، قام خلالها بافتتاح مُتحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد تتويجاً لواحد من أهم مشروعات التعاون المشترك بين فرنسا والإمارات.

brigitte macron

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في مايو/أيار الماضى، وهي الأولى له أيضاً في منطقة الخليج.

brigitte macron

ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه الزيارة إلى تقوية علاقاته مع دولة الإمارات، شريك باريس التاريخي في منطقة تواجه العديد من التوترات، بجانب حصور حفل افتتاح المتحف الفرنسي الأصل.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com