السلطات السعودية تفرج عن 7 من أصل 208 شخصيات متهمة بالفساد في المملكة

أفرجت السلطات السعودية، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، عن 7 أشخاص من الذين تم استدعاؤهم في وقت سابق.
النائب العام في السعودية: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
وذكر النائب العام السعودي أن التحقيقات تشير إلى أن الأموال التي تم تبديدها في قضايا فساد لا تقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس خلال العقود الماضية.
#عاجل |
النائب العام السعودي: تم الإفراج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم pic.twitter.com/iOq4g3DXQy
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
ولفت إلى أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، وأنه لم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.
السعودية: النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات والتجميد للحسابات الشخصية فقط #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
وأكد النائب العام أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
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