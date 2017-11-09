السلطات السعودية تفرج عن 7 من أصل 208 شخصيات متهمة بالفساد في المملكة on November 9, 2017

أفرجت السلطات السعودية، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، عن 7 أشخاص من الذين تم استدعاؤهم في وقت سابق.

النائب العام في السعودية: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وذكر النائب العام السعودي أن التحقيقات تشير إلى أن الأموال التي تم تبديدها في قضايا فساد لا تقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس خلال العقود الماضية.

#عاجل |

النائب العام السعودي: تم الإفراج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم pic.twitter.com/iOq4g3DXQy — CNBC Arabia (@CNBCArabia) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ولفت إلى أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، وأنه لم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

السعودية: النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات والتجميد للحسابات الشخصية فقط #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكد النائب العام أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.

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