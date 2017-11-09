الرياض تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً وتنصحهم بعدم السفر إليها on November 9, 2017

طالبت السعودية مواطنيها بمغادرة لبنان فوراً، كما نصحت لعدم السفر إليها، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فوراً #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

عاجل | #السعودية تطلب من رعاياها عدم السفر إلى #لبنان من أي وجهة دولية — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.

السعودية تطلب من رعاياها عدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

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