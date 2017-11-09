أخفى ثعباناً نادراً في سرواله! وصلت الشرطة فلم يعرف كيف يتصرف on November 9, 2017

فوجئت الشرطة الألمانية بالعثور على ثعبان في سروال أحد الشبان الذين احتجزتهم بعد تلقي بلاغات تفيد بإفراطه في شرب الكحول والتورط بمشاجرات بينه وبين مواطنين آخرين، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت شرطة مدينة دارمشتات التي تقع غرب ألمانيا، إنَّها احتجزت ليلة الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني شابا (19 عاماً) بعد تورطه في مشاحنة صاخبة مع أحد السكان بالمنطقة، مشيرة إلى أنه في أثناء تفتيشه لاحظ الضباط وجود “انتفاخٍ كبير في سرواله”.

فأوضح الرجل البالغ من العمر 19 عاماً للضباط، أنَّه يحمل ثعباناً في سرواله، ثم سحب ثعباناً يصل طوله إلى 36 سم من فصيلة البايثون الملكي.

واقتادت الشرطة الرجل إلى زنزانةٍ حتى يستعيد إدراكه، ووضعت الثعبان في صندوق.

وفي حديثها الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الشرطة إنَّها تبحث عن مالك الثعبان، فيما تفحص ما إن كان التنقل بصحبة حيوان كهذا مخالفاً للوائح حماية الحيوان.

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