أبطال Grey’s Anatomy يحتفلون بالحلقة رقم 300.. عودة “الموتى” ومفاجآت أخرى on November 9, 2017

تعد الحلقة الجديدة من الموسم الـ14 من المسلسل الطبي الشهير Grey’s Anatmoy حلقةً خاصةً، كونها تعد رقم 300 في عمر المسلسل الذي بدأ بث أولى حلقاته على شبكة ABC في عام 2005.

ستكون الحلقة بمثابة تقديم تحية لكل العمل وصُناعه، عن طريق لم شمل شخصيات المواسم الـ14 السابقة بطرق مختلفة، ومن المقرر عرضها يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

اسم الحلقة مستوحى من أغنية جديدة

كافة أسماء حلقات مسلسل Grey’s Anatomy مستوحاة من أغان شهيرة، والحلقة 300 أطلق عليها اسم Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story، المأخوذ من الموسيقى الشعبية هاملتون، والتي أنتجت عام 2015.

عودة جورج وكريستينا “نوعاً ما”

تشهد أحداث الحلقة الـ300 مجيء بعض المرضى للمستشفى بعد وقوع حادثة، واثنان منهم يشبهان إلى حد كبير جورج أومالي وكريستينا يانج، فتتفاجأ ميرديث جراي بالشبه الكبير بينها وبين أصدقائها.

وهو ما يستدعي بعض الذكريات في الحلقة، عن الاثنين اللذين شكّلا جزءاً مهماً في المسلسل خلال مواسمه الأولى، وقد أعطى الإعلان الدعائي للحلقة لمحة عن عودتهما.

إيزي أيضاً قد تعود في الحلقة الجديدة

أعلنت مجلة Entertainment Weekly أن الحلقة 300 قد تشهد أيضاً عودة إيزي ستيفنز، التي جسدتها النجمة كاثرين هيجل، بنفس طريقة عودة جورج وكريستينا، وذلك من خلال ظهور مريضة تستدعي ذكرى إيزي.

الحلقة طريفة وأحداثها سعيدة

أعلنت كريستا فيرنوف، أحد القائمين على المسلسل أن الحلقة تعتمد بشكل أساسي على النوستالجيا، مضيفة أنها بمثابة خطاب حب لكل أولئك المشاهدين الذين تابعوا المسلسل على مدار 14 عاماً.

وأضافت: “إذا كان هناك شعور حول الحلقة فهو الحنين إلى الماضي، ومن افتقدناهم في ماضينا دون استدعاء الحزن”.

احتمال ظهور شخصيات أخرى

رغم عدم تأكيد ظهور شخصيات غير كريستينا وجورج وإيزي، إلا أن فيرنوف أشارت إلى أن الحلقة أكبر من مجرد تقديم تحية لأولئك الثلاثة، قائلة “لقد وجدنا طريقة لإرسال تحية لكل من عمل في المسلسل، ومنهم ليكسي جراي، وديريك شيبارد، ومارك سلون، وكالي توريس، وحتى أديسون مونتجوميري”.

أبطال العمل يحتفلون بالحلقة الجديدة

نظم صناع وأبطال المسلسل احتفالاً بمناسبة الحلقة 300، وذلك في موقع التصوير، كما عملوا على نشر مقاطع فيديو خاصة لكل شخصية ظهرت في المسلسل، وأبرز الأحداث التي وقعت لها، وذلك عبر صفحات المسلسل على شبكات التواصل الاجتماعي.

Grey’s Anatomy هو مسلسل درامي طبي تلفزيوني أميركي من إنتاج هيئة الإذاعة الأميركية، عُرض لأول مرّة على ABC في 27 مارس/آذار 2005، ويعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في الولايات المتحدة، وعرض في جميع أنحاء العالم، وحاز إعجاباً نقدياً وجماهيرياً كبيراً، إضافة إلى العديد من جوائز إيمي وغولدن غلوب.

وشهد الموسم الأخير ازدياد نسب المشاهدة على المسلسل، بعد تكثيف الحملة الإعلانية عنه، فقد عملت شبكة ABC على البحث عن وسيلة لتحقيق ذلك، فجاء الاتفاق مع شبكة Netflix الأشهر للبث عبر الإنترنت، حيث قرروا إعادة عرضه مرة أخرى، بعد 30 يوماً من انتهائه، خاصة أن الأخيرة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالفعل نجح Grey’s Anatomy في جذب مشاهديه مرة أخرى.

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