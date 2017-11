أبطال Grey’s Anatomy يحتفلون بالحلقة رقم 300.. عودة “الموتى” ومفاجآت أخرى on November 9, 2017

كافة أسماء حلقات مسلسل Grey’s Anatomy مستوحاة من أغان شهيرة، والحلقة 300 أطلق عليها اسم Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story، المأخوذ من الموسيقى الشعبية هاملتون، والتي أنتجت عام 2015.

