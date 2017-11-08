“يمهل ولا يهمل”.. فنانون شمتوا في أحلام عقب استبعادها من لجنة تحكيم The Voice on November 8, 2017

يبدو أن العداء بين الفنانة أحلام ومنافسيها في الوسط الفني قد وصل إلى درجة التعبير عن الشماتة تجاه ما تعرض له برنامج “الملكة” مؤخراً.

واستبعدت قناة MBC الفنانة الإماراتية أحلام من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، ومن كل برامج القناة، وفقاً لما نشره عبد الله مخارش، رئيس قسم الفن بصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عبر حسابه الخاص على تويتر.

السبب وراء استبعاد أحلام من البرنامج، الذي انضمت إليه قبل أسابيع، قد يكون سياسياً، ويظهر ذلك من تغريدة الفنانة التي كتبت: “بلدي وإن جارت عليَّ عزيزة”.

تم استبعاد احلام من برنامج ذافويس وام بي سي وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج بجانب اللجنة وخلي فجر السعيد تنفعك.. #علم_قطر — عبدالله مخارش (@makharesh) November 7, 2017

ونشرت أحلام تغريدة تردُّ فيها بشكل غير مباشر، على قرار استبعادها الأخير، وقالت: “ألا ليت الفن يعود يوماً راقياً”.

(( الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه )) #بوح — Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ — Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

لكن لم يمر الكثير من الوقت، حتى عبرت فنانتان عن شماتتهما تجاه مُصاب أحلام؛ إذ علقت الفنانة العراقية شذى حسون وقالت: “اللهم لا شماتة.. يمهل ولا يهمل”.

وكان الخلاف اندلع بين أحلام وشذى، بعدما أجابت الأخيرة عن سؤال في أحد المقابلات عما إذا كانت تقبل بعضوية لجنة تحكيم برنامج “أراب أيدول”، حيث أجابت بأنه يجب استبعاد أحد أعضاء اللجنة.

ورغم أن شذى لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أحلام، فؤجئت الفنانة العراقية بهجوم حاد من أحلام، التي وصفتها بأنها ابنة ليل وناكرة لأصلها وفنانة من الصف العاشر.

اللهم لا شماته … — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) November 8, 2017

يمهل و لا يهمل — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) November 8, 2017

فيما قالت الفنانة شمس الكويتية في تغريدها حذفتها لاحقاً: “في هاشتاغات مولعة، لكن كأني لا أرى شيئاً”.

وكان خلاف اندلع بين شمس وأحلام، بعدما علقت أحلام على خبر انضمام أحلام إلى MBC، قائلة: “القناة لا تتعامل مع راقصات في برامجها”.

جدير بالذكر أن الفنانة نوال الكويتية أعلنت على حسابها عبر إنستغرام أنها تلقت دعوة من MBC للمشاركة كأحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج The Voice بدلاً من أحلام.

أشكر إدارة قناةال mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ، سعيده بالدعوة — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) November 7, 2017

وكان خلاف اندلع بين أحلام ونوال العام الماضي، عندما وصفت أحلام الفنانة الكويتية بـ”الكمنجة الخربانة”.

التعليقات