يجمع كلاً من دي نيرو وآل باتشينو.. كل ما تريد معرفته عن الفيلم المنتظر The Irishman on November 8, 2017

وقد شهدت الرواية صراعات عديدة بين شركات الإنتاج ، حيث بلغ حق عرضها نحو 5 ملايين دولار، ويتعاون سكورسيزي في هذا العمل مع كاتب السيناريو إريك روث ، مؤلف أفلام The Insider، وMunich، وThe Curious Case Of Benjamin Button، والحائز جائزة الأوسكار عن فيلم Forrest Gump.

الفيلم مقتبس عن رواية Killers Of The Flower Moon للكاتب ديفيد جران، والمستندة إلى أحداث واقعية عن عمليات إبادة جماعية لأبناء قبيلة أوساج الهندية في ولاية أوكلاهوما بعد أن تم اكتشاف النفط على أراضيهم ليسيطر الجشع والتآمر على القبيلة؛ مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالية للتدخل الفوري، حيث أمر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك الفترة، إدغار هوفر، بتشكيل فريق سري لكشف مرتكبي الجرائم، وذلك حسبما ذكر موقع “Deadline”.

الفيلم من إنتاج شبكة Netflix، ويتعاون سكورسيزي في هذا العمل مع كاتب السيناريو ستيفن زايليان، وقد سبق أن عملا معاً في فيلم Gangs of New York.

