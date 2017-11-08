هل استُبعدت أحلام من The Voice لرفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر”؟ on November 8, 2017

عقب الإعلان عن الاستغناء عن المغنية الإمارتية أحلام كعضو لجنة تحكيم في برنامج The Voice، نُشرت العديد من التغريدات التي تربط بين قرار الاستبعاد وأغنية “قولوا لقطر” التي شارك فيها مغنيون إماراتيون؛ انتقاداً لسياسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولم تكن أحلام ضمن المشاركين فيها.

ربط استغناء قناة MBC عن أحلام بعدم مشاركتها في الأغنية، جاء نتيجة التغريدة التي نشرتها المغنية الإماراتية عبر صفحتها، تترحم فيها على الفن الراقي.

(( الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه )) #بوح — Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

لتتبعها بتغريدة أخرى تشكو من ظلم بلادها إياها.

بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ — Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

ليأتي ردٌّ رئيس قسم الفن بصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عبد الله مخارش، والذي لّمح ضمنياً إلى عدم مشاركة أحلام في أغنية “قولوا لقطر”.

الفنانه الاماراتيه مع الاسف لم توفق بتغريدتها وكانت من الانسب لها الوقوف مع وطنها وبجانب جميع زملائها الاماراتيين #قولوا_ل_قطر #قولو_لقطر — عبدالله مخارش (@makharesh) November 7, 2017

اذا كان مايقدم حالياً فن غير راقي مثل ماتقول كنت اتمنى سماع رأيها فيما يقدمه غانم السليطي، اوماتطرحه قناة الجزيره وهجومهم الدائم على وطنها.. — عبدالله مخارش (@makharesh) November 7, 2017

ثم جاء رد أحلام عبر تغريدة، اكدت فيها ولاءها لوطنها الإمارات، وأن كل من يشكك في الأمر ذا نوايا خبيثة.

ولائي وانتمائي وحبي لبلدي #الامارات لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر pic.twitter.com/O54HYiz2Tz — Ahlam – احلام (@AhlamAlShamsi) November 7, 2017

ومن المعروف أن زوج الفنانة الإمارتية هو رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، ولها منه 3 أبناء، ومنذ بداية الأزمة الخليجية والحصار المفروض من عدد من دول الخليج على قطر، لم تدل أحلام بأي تصريحات سياسية أو تعبّر عن رأيها فيما يحدث بين دول الخليج.

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