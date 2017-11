ترامب يخترق حظر الصين لـ”تويتر” ويكتب أول تغريدة.. فكيف نجح في التحايل على الحظر؟

تخطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، “جدار الحماية الناري العظيم” الصيني بعدد من التغريدات خلال زيارته لهذا البلد الذي يحظر استخدام الموقع الإلكتروني.

وغرّد ترامب رسالة أولى ليشكر الرئيس شي جين بينغ على استقباله الحار، رغم أن منصة التواصل الاجتماعي هذه يُفترض أن تكون غير مرئية في البلاد. ثم غرّد يهدد كوريا الشمالية.

و”تويتر” من بين عدد من المواقع الإلكترونية، إلى جانب فيسبوك وإنستغرام، تحظرها الرقابة في الصين باسم حماية الأمن القومي.

لكن، كان يُتوقع من ترامب استخدام تكنولوجيا أكثر تطوراً متاحة للرئيس الأميركي للتحايل على ما يسمونه “جدار الحماية العظيم”، وقال مسؤولون أميركيون إنه أحضر معه “معدات”؛ “ليجعل ذلك ممكناً”.

وغرد ترامب صورة من زيارته للمدينة المحرَّمة، حيث خص “شي” وزوجته ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بمراسم تخللها شرب الشاي وعرض أوبرالي.

وكتب على تويتر: “باسم ميلانيا وباسمي، أشكركم على الوقت الذي لا ينسى بعد الظهر ومساء في المدينة المحرمة في بكين، الرئيس شي ومدام بينغ ليوان. نتطلع إلى الانضمام إليكما صباح الغد!”.

On behalf of @FLOTUS Melania and I, THANK YOU for an unforgettable afternoon and evening at the Forbidden City in Beijing, President Xi and Madame Peng Liyuan. We are looking forward to rejoining you tomorrow morning! https://t.co/ma0F7SHbVU

