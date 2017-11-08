(بالفيديو) خاشقجي يكشف عن رسائل الوليد بن طلال له عن الدولة السعودية الرابعة وبن سلمان قبل اعتقاله بأيام on November 8, 2017

قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي إنه تلقى رسالة نصية من الأمير الملياردير الوليد بن طلال، الذي اعتقل قبل أيام بتهم متعلقة بالفساد.

وأوضح خاشقجي في حديث له مع برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة على فضائية “دويتشه فيله” الألمانية، أن الوليد بن طلال دعاه للعودة إلى السعودية.

وتابع: “قال لي بالحرف الواحد: (أخي جمال، البلاد بحاجة إلى عقول نيرة مثلك، والآن الدولة السعودية الرابعة تبنى بيد أخي محمد بن سلمان)”.

وأضاف على لسان الوليد: “يجب أن تكون معنا ونحن نبني فيها”.

وفي ردّه على مقدم البرنامج الذي قال إن “الوليد استُدرج، وأنت كنت أكثر حصافة”، قال خاشقجي: “لا أقول ذلك، لكن المهم أن الوليد كان مؤيداً للإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان”.

وبحسب خاشقجي، فإن الرسائل بينه وبين الوليد بن طلال، كانت على خلفية مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست”، حول الأوضاع الراهنة في المملكة.

وكان الإعلامي السعودي بمثابة مستشار إعلامي للملياردير الوليد بن طلال، وكان كذلك المدير العام لقناة العرب الإخبارية التي حاول الأمير السعودي إطلاقها لكن سلطات الممكلة حالت دون ذلك، وأجبرته على إغلاقها بعد سنوات من التحضير لإطلاقها.

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