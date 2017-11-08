السيسي يتحدث في الإعلام لأول مرة عن قرارات اعتقال الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في السعودية on November 8, 2017

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن “الوضع في السعودية مطمئن ومستقر، وأثق بالقيادة السعودية لقيادة الأمور بحكمة وحسم”.

السيسي: الأوضاع في السعودية مطمئنة ومستقرة — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

جاء خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم.

عاجل | رويترز: السيسي يقول إن المنطقة مضطربة ويرفض عملا عسكريا ضد #إيران أو #حزب_الله — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

عاجل | رويترز: السيسي يقول إنه يعارض توجيه ضربات عسكرية لإيران أو #حزب_الله اللبناني — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر مساء السبت الماضي أوامر ملكية قضى أحدها “بتشكيل لجنة عُليا برئاسة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان”، وتم توقيف عدد من الأمراء ووزراء سابقين وحاليين متهمين في قضايا فساد.

الرئيس المصري: ندعم دول الخليج العربي ونرفض أي تهديد لها #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس المصري إنه يعارض الحرب على إيران، وذلك رداً على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله، حسب ما ذكرت “رويترز”.

وفي الشأن الليبي أكد السيسي أن مصر “لا تدعم حفتر على حساب السراج”.

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