هدَّدها بنشر صورتها عارية.. المغنية سيا لمعجبيها: وفروا أموالكم سأنشرها بنفسي على تويتر on November 7, 2017

حاول أحد الأشخاص ابتزاز المغنية الأسترالية سيا، من خلال تهديدها بنشر صورة لها وهي عارية، إن لم يُعطى مبلغاً من المال.

وبدلاً من أن تستجيب سيا للتهديد ودفع المال مقابل عدم نشر الصورة، بادرت بنفسها ونشرت صورة لها وهي عارية تماماً من الخلف، على حسابها على تويتر.

ويبدو أن الصورة قد تم التقاطها لسيا على حين غفلة منها، نظراً لجودة الصورة الضعيفة، ولأن المغنية الأسترالية ظهرت بظهرها فقط.

وقالت سيا في التغريدة المرفقة مع الصورة، “أحدهم يبدو أنه يحاول بيع صورة عارية لي لمعجبيَّ.. وفِّروا أموالكم، إليك الصورة مجاناً، كل يوم هو عيد كريسماس”.

وجملة “كل يوم هو كريسماس” أو Everyday is Christmas، هو الاسم الجديد لألبوم سيا، والمقرر نزوله إلى الأسواق، في يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتظهر سيا التي دائماً ما تضع شعراً مستعاراً خلال ظهورها في الأغاني أو على المسارح- في الصورة وهي بشعرها الطبيعي.

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