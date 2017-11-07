“للتغيير طعم”.. زجاجة كوكاكولا تساعد سعودية على تعلم القيادة بثقة: شاهد

أطلقت شركة كوكا كولا إعلاناً جديداً، استبقت من خلاله تنفيذ قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.
إذ أظهر الفيديو كيف أن أباً سعودياً يعلم ابنته قيادة السيارة، والتي لم تتمكن منها إلَّا بعد تناول المشروب.
التعليقات
Share this on WhatsApp
أطلقت شركة كوكا كولا إعلاناً جديداً، استبقت من خلاله تنفيذ قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.
إذ أظهر الفيديو كيف أن أباً سعودياً يعلم ابنته قيادة السيارة، والتي لم تتمكن منها إلَّا بعد تناول المشروب.
Share this on WhatsApp
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!