لفْت الانتباه وطلب أخذ الكلمة.. 5 مواقف لا تقل فيها “أنا آسف”
on November 7, 2017
أحياناً، نقابل إنساناً يستخدم كلمة “آسف” كثيراً؛ بسبب تأخره أو للإزعاج أو النسيان.
لكن، هناك بعض المواقف التي يجب عليك عدم استخدام هذه الكلمة فيها؛ لأنها قد تحمل معاني محرجة لمن أمامك أو لك.
شاهدوا هذا الفيديو؛ لمعرفة المواقف التي يجب عليك عدم التأسف فيها.
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