ماكرون يعيّن كاتبة مغربية في منصب وزير دولة.. مهمتها الدعوة لاستخدام اللغة الفرنسية on November 6, 2017

عيّن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الكاتبة ليلى السليماني في منصب كبيرة مبعوثي فرنسا للدعوة إلى استخدام اللغة الفرنسية.

ويأتي تعيين ليلى، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية والبالغة من العمر 36 عاماً، مبعوثةً للشؤون الفرنكفونية، بعد قرار ماكرون تعيين نيكولا أولو، وهو مقدم برامج تلفزيونية وخبير بيئي معروف، في منصب وزير البيئة، وكذلك تعيين لورا فليسيل، وهي بطلة أولمبية في منافسات المبارزة، وزيرة للرياضة.

وأصبحت ليلى في دائرة الضوء عندما فازت بجائزة جونكور الأدبية المرموقة العام الماضي عن روايتها “شانسون دوس” أو “أغنية هادئة”. ونُشر لها هذا العام كتاب عن الجنس في المغرب.

ومنصب الشؤون الفرنكفونية كان فيما مضى وزارياً أو بمثابة وزير دولة، وكان يشغله في الأغلب ساسة محنّكون.

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