تصريحات ساخنة للسبهان عن لبنان بعد استقالة الحريري.. الوزير السعودي: لن يكون منصةً لانطلاق الإرهاب إلينا on November 6, 2017

غرّد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، عن لبنان مجدداً بعد يومين من تقديم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته ببيان تلاه من العاصمة السعودية الرياض.

وقال السبهان على صفحته في تويتر: “لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبداً كما قبلها، لن يقبل أن يكون بأي حال منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا وبيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.

لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها، لن يقبل ان يكون بأي حال منصه لانطلاق الارهاب الى دولنا وبيد قادته ان يكون دولة ارهاب او سلام — ثامر السبهان (@thamersas) November 6, 2017

وتُوجه تصريحات السبهان إلى حزب الله وإيران التي تدعمه، والتي صعّد الوزير السعودي في الآونة الأخيرة من الهجوم عليهما.

والثلاثاء الماضي، التقى الحريري والسبهان في الرياض، بعد يومين من تصريحات للأخير، أعرب فيها عن “استغرابه” إزاء” صمت الحكومة اللبنانية تجاه ممارسات حزب الله”.

اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان pic.twitter.com/vDCnsKuzHs — Saad Hariri (@saadhariri) October 31, 2017

وسافر الحريري إلى الرياض يوم الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يعد إلى لبنان، وكانت هذه الزيارة الثانية له في الأسبوع ذاته.

وأعلن استقالته في بيان مصور بثه التلفزيون من السعودية يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وأرجعها إلى مساعي إيران “خطف لبنان”، وفرض “الوصاية” عليه، بعد تمكن “حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

ونشر السبهان فور تقديم الحريري استقالته تغريدة له عبر تويتر: “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تُبتر”، في تأكيد على تصريح مشابه ورد في خطاب استقالة الحريري، ضد إيران وحزب الله.

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