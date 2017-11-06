العهد الجديد: 4 أشخاص فقط على علم مسبق بما جرى بالسعودية بينهم شخصية إماراتية.. وعاملان مشتركان بين المعتقلين on November 6, 2017

قال حساب “العهد الجديد” السعودي، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن ما حدث في الساعات الأخيرة كان مفاجئاً للجميع، حتى أن أقرب مستشاري بن سلمان لم يكن لديهم علم بما سيجري.

ما حدث كان مفاجئا للجميع، حتى أقرب مستشاري بن سلمان لم يكن لديهم علم بما سيجري، الأمر كان محصورا بأربعة أشخاص أحدهم شخصية إماراتية كبيرة — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 6, 2017

وكشف الحساب الذي يعرف نفسه أنه مقرب من أماكن صنع القرار في السعودية، أن ما جرى كان محصوراً بأربعة أشخاص أحدهم شخصية إماراتية كبيرة.

وتابع في تغريدة أخرى أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ضالع بما جرى، وقام بانتداب شخصية كبيرة -لم يسمها- تواجدت في فندق ريتز كارلتون الذي احجز فيه الأمراء، وذلك للإشراف على العمليات.

واعتبر أن ما قام به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو “سرقة عظيمة”، وأن خطوته هذه “قطعت الطريق على ما كان سيحدث”.

ولم يوضح “العهد الجديد” ما يقصده بالأمر الذي كان سيحدث، مضيفاً أن كثيراً من الأخبار والمعلومات لا تزال مجهولة وتتكشف شيئاً فشيئاً.

وأكد أن جميع من اعتقلوا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين مما وصفهم من “دولة العهد القديم”، كما أشار إلى أنهم من مؤيدي ولي العهد السعودي المقال محمد بن نايف، وأن مواقفهم معارضة لما وصفه بـ”الانقلاب” الذي قاده بن سلمان على بن نايف.

جميع من اعتقلوا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين هم من دولة العهد القديم، وهم مؤيدين لـ بن نايف، ومعارضين للإنقلاب الذي قاده بن سلمان — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 6, 2017

وأشار إلى أن جميع من اعتقلوا يجمعون على أمرين اثنين: أولهما أن بن نايف هو ولي العهد وملك البلاد القادم، والثاني انزعاجهم الكبير من بن زايد لتحكمه في البلد وتدخله بقراره ومقدراته.

تُجمع المجموعة المعتقلة على أمرين:

١.تُجمع على بن نايف كولي للعهد وملك قادم للبلاد

٢.غيضهم من بن زايد لتحكمه في البلد وقراره ومقدراته — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 6, 2017

وذكر “العهد الجديد” أن عدداً من المعتقلين حاولوا الضغط على الملك سلمان لإطلاق سراح بن نايف، وعدم تعيين بن سلمان ملكاً للبلاد، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وذلك لأن العاهل السعودي “مغرب بابنه” على حد وصفه.

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