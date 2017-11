السيسي: “أخشى أن يكون الحريري قيد الإقامة الجبرية”.. صحيفة لبنانية تكشف تصريحات للسيسي خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني on November 6, 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.