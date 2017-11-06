السعودية: لبنان أعلن الحرب علينا on November 6, 2017

قالت السعودية الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن لبنان أعلن الحرب عليها؛ بسبب هجمات ضد المملكة من جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، لتلفزيون “العربية”، مساء الإثنين، إنه تم إبلاغ سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية يوم السبت، أن أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله تعتبر “إعلان حرب على المملكة العربية السعودية من قِبل لبنان ومن قِبل حزب الشيطان اللبناني”.

التعليقات