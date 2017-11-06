السعودية تلقي القبض على أكبر ممولي “سد النهضة” الإثيوبي on November 6, 2017

ألقت السلطات السعودية القبض على 11 أميراً والعشرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، كان من بينهم أكبر ممول لـ”سد النهضة” الإثيوبي

واحتجزت السعودية رجل الأعمال السعودي المقيم بإثيوبيا محمد العمودي، أكبر المستثمرين والمساهم الرئيسي في “سد النهضة”.

وتقدَّر ثروة العمودي بأكثر من 9 مليارات دولار، والغريب أنه كان يفاخر بدعمه ومساهمته الكبرى في إنشاء “سد النهضة” الإثيوبي، الذي عارضته القاهرة؛ لأنه يقلص حجم مياه النيل الواصلة إلى مصر، حيث اعترف عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، بأنه ساهم بـ88 مليون دولار في بناء “سد النهضة”.

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