اعتبروا الإطاحة بمالك mbc نافذة أمل وانتهاء لحقبة الفساد وبعضهم التزم الصمت.. تعرَّف على مواقف إعلاميي المجموعة on November 6, 2017

تحت وسم #الملك_يحارب_الفساد اختار إعلاميو القنوات الإعلامية التابعة لـ ام بي سي التغريد بالتأييد أو التزام الصمت إزاء الأحداث التي هزت المملكة وجعلت مصيرهم مجهولاً، فاعتقال أهم رجال الأعمال السعوديين وأغناهم ليس بخبر صغير، وخاصة أنهم من العائلة المالكة.

لجين عمران “40 عاماً” كانت من أوائل المغردين بالطاعة والولاء لحملة الاعتقالات التي هزت أركان السعودية وطالت مالك مجموعة إم بي سي التي تعمل فيها، وهو وليد الإبراهيم “55 عاماً”.

عمران اعتبرت أنّ ما قام به ولي العهد محمد بن سلمان جعلها ترى مستقبلاً أفضل وغيّر مسار تفكيرها.

حتى أنها ذهبت أبعد من ذلك معتبرة أن ذلك السياسي الذي نجم عنه اعتقال 11 أميراً سعودياً وعشرات المسؤولين “فتح لها نافذة الأمل على مصراعيها”.

#الملك_يحارب_الفساد

هذا هو #محمد_بن_سلمان قدوتنا و فخرنا حيث نرى فيه مستقبلا أفضل ، غير مسار تفكيرنا جميعا و فتح نافذة الأمل على مصراعيها القادم معه بإذن الله دائما أروع pic.twitter.com/o1Mmkaa1Xm — lojain.omran لجين (@Lojain_omran) November 4, 2017

ومن التناقضات الحاصلة أن بن سلمان الذي أوكل له والده الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني رئاسة لجنة مكافحة الفساد، كان قد أطاح بمالك القناة التي أطل منها قبل شهور متوعداً الفاسدين.

وحينها ظهر في مقابلة خاصة مع الإعلامي السعودي داوود الشريان الذي اختار بدوره الصمت إزاء الأحداث الجارية، واكتفى بالتغريد عن المواضيع العامة التي يناقشها في برنامجه الثامنة الذي يعرض على إم بي سي.

الشريان:

المستشفيات الخاصة تجلب أخصائيين من خارج المملكة وتدربهم وتبخل على أبناء البلد.#خريجي_العلاج_الطبيعي #الثامنة pic.twitter.com/2csIOWKqbf — الثامنة MBC (@MBC8PM) November 5, 2017

ومثل داود الشريان اختار تركي الدخيل مدير القناة والمقرب من العائلة المالكة والرجل القوي في الإمارات الصمت واكتفى بنشرة تغريدة كتبها أحدهم محتفياً بتصدي قوات بلاده للصاروخ الحوثي الذي كان يستهدف المطار خالد بن عبد العزيز بالرياض قبل ساعة من صدور الأوامر الملكية وما نجم عنه من اعتقالات.

الحمدلله على هذه القوة الدفاعية العظيمة

في خميس مشيط ونجران والطائف والرياض قبل قليل ونسبة نجاح ١٠٠٪ ✌ #الدفاع_الجوي_السعودي — أحمد ! (@Ahmadooovich) November 4, 2017

وعلى النقيض قال وليد الفراج، مذيع برنامج آكشن يا دوري، الذي يُعرض على إم بي سي، الذي وصف الاعتقالات بمواجهة لأكبر معطل للتنمية.

سيكون 4 نوفمبر يوما تاريخيا في مسيرة بلادنا منذ تأسيسها ، لانها قررت مواجهة اكبر معطل للتنمية ، قالها لنا #لن_ينجو_فاسد#الملك_يحارب_الفساد pic.twitter.com/rP1qB9Ysey — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) November 4, 2017

منتهى الرمحي وهديل عليان ونجوى قاسم ومهيرة عبد العزيز وغيرهن من مذيعات العربية تابعن التغريد وكأن شيئاً لم يحدث، فبحسب ما علمت هاف بوست عربي فضّل العاملون في القناة عدم مناقشة ما يجري خوفاً من تبعات أي تصريح على مستقبلهم المهني معها.

لقاء جديد بإذن الله ونشرات المساء ضمن ساعتين إخباريتين متتاليتين و… https://t.co/EpTsqMfvVa — هديل عليان (@hadileleyan) November 5, 2017

النائب عقاب صقر يطل مباشرة الآن من روما مع الإعلامية @najkassem عبر قناة “الحدث” pic.twitter.com/OLxIXkfiW2 — Mehsen Mekhtfe (@MehsenMekhtfe) November 5, 2017

بينما اكتفى الإعلامي السعودي فيصل الزهراني بالتغريد بقرار تعيين محمد بن سلمان رئيساً للجنة مكافحة الفساد هذه التي أوكل لها مهام التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

أمر ملكي : تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد = — واس (@spagov) November 4, 2017

صباح الشمس الحلوة https://t.co/xDtVDMDwRW — نيكول تنوري (@NicoleTannoury) November 6, 2017

وقد سبق أن اختير مالك إم بي سي في قائمة “أريبيان بزنس” لأغنى 50 سعودياً لعام 2009، محتلّاً المركز 17، وفي قائمة أغنى 50 شخصية عربية.

وفي الوقت الذي حرصت وزارة المالية على طمأنة المستثمرين جراء ما حصل نقلت قناة العربية تصريحاً تقول فيه أن القرارت تحافظ على البيئة الاستثمارية.

ولم تكن وحدها المملكة من حاولت نشر الطمأنة بل المدير التنفيذي لمجموعة إم بي سي والعربية حيث أرسل إيميلاً لكل العاملين بالمجموعة في مكاتبها بدبي وبيروت والقاهرة، يطمئنهم ويؤكد على أهمية استمرارهم بالعمل وكأن شيئاً لم يحصل.

وهذا نص الإيميل:

صباح الخير جميعاً.. آمل أن تجدكم هذه الرسالة بخير.

من المحتمل أن تكونوا سمعتم الشائعات التي طالت المجموعة منذ مساء أمس.

موقفنا هو أن مجموعتنا تعمل بانتظام وكالمعتاد. إذاً، لا تعليق إضافياً لدينا، في الوقت الحاضر.

أرجو أن تبقوا هادئين ومستمرّين في عملكم.

… والله ولي التوفيق.

مودّتي

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