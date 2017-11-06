أول تصريح رسمي سعودي حول إجبار الحريري على الاستقالة.. هذا ما قاله الجبير on November 6, 2017

نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مزاعم بأن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على الاستقالة، محمِّلاً جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مسؤولية الأزمة السياسية في لبنان.

وقال الجبير في حديث لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن حزب الله دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه العملية السياسية في لبنان، وبتهديده الزعماء السياسيين.

وكان الحريري أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مما هوى بالحكومة الائتلافية في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وقال الجبير إن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت.

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