Phantom Thread.. آخر أعمال دانيال دي لويس السينمائية المنتظرة.. ماذا سيقدم لنا؟ on November 4, 2017

حقق الإعلان التشويقي الأول لفيلم Phantom Thread نسب مشاهدة عالية فور طرحه على موقع يوتيوب، فالجمهور متشوق لرؤية النجم دانيال دي لويس في آخر أدواره، وذلك بعد قرار اعتزاله مهنة التمثيل في شهر يونيو/حزيران 2017.

فقد أعلن في بيان أصدرته وكيلة أعماله ليسلي دارت أنه لن يعمل ممثلاً بعد الآن، وأوضح البيان أن هذا قرار شخصي، وأن دي لويس ممتن للغاية لجميع من تعاونوا معه خلال مسيرته في التمثيل، وجمهوره على مدار السنين.

وأضافت وكيلة أعماله أن لويس لن يدلي هو أو وكلاؤه بأي تعليق آخر حول هذا الموضوع.

ماذا سيقدم Phantom Thread؟

من المقرر طرح Phantom Thread بدور العرض السينمائي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتدور أحداث الفيلم في مدينة لندن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يجسد دانيال داي لويس شخصية صانع أزياء الطبقة العليا في المجتمع ويدعى رينولدز وودكوك.

حياة وودكوك الاجتماعية حافلة، ولا تشكو من ندرة تواجد السيدات، حتى يقابل شابة تدعى ألما وتجسدها الممثلة فيكي كريبس، فتصبح محور إلهامه ومشاعره.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب دانيال داي لويس، كل من فيكي كريبس، وليزلي مانفيل، وكاميلا رذرفورد، وهو من إخراج بول توماس أندرسون.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية

استوحي بول توماس أندرسون قصة الفيلم من حياة مصمم الأزياء البريطاني تشارلز جميس، وكان من المفترض أن تسمى الشخصية بنفس الاسم، إلا أنه تم تغييرها إلى رينولدز وودكوك.

وقد عرف تشارلز جميس بمصمم أميركا الأول، وكان له دور أساسي في تطور وتغيير صناعة الأزياء، وتوفي عام 1978.

عودة دانيال دي لويس وبول توماس أندرسون معاً بعد 10 سنوات

يعتبر الفيلم عودة كل من المخرج بول توماس أندرسون والنجم دانيال دي لويس معاً مجدداً بعد مرور 10 سنوات على فيلمهما There will be blood الذي أنتج عام 2007، وفاز فيه لويس بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي عن دوره الذي قدم فيه شخصية بائع الزيت دانيال بلاينفيو.

يحكي الفيلم قصة عن العائلة والدين، وتركز على الأيام الأولى للتنقيب عن النفط في مطلع القرن العشرين.

أندرسون يصور الفيلم بنفسه

تعود المخرج دانيال دي لويس في أفلامه السابقة على العمل مع مدير التصوير روبرت إلسويت، والذي حاز على جائزة الأوسكار كأفضل مصور سينمائي عن فيلم There will be blood، إلا أنه اعتذر عن فيلم Phantom Thread لانشغال جدول أعماله، مما ترتب عليه قرار أندرسون بتصوير الفيلم بنفسه.

الفيلم سيكون أولى أعمال أندرسون السينمائية الطويلة في التصوير، رغم تفكيره في الأمر منذ سنوات ليكون مخرج ومدير تصوير في نفس الوقت، فقد سبق له العمل كمدير تصوير في فيلمه القصير The Dirk Diggler Story إنتاج عام 1988، وثلاثة فيديوهات موسيقية أخرجها لفريق الروك Radiohead.

توقعات بفوز دانيال دي لويس بجائزة الأوسكار للمرة الرابعة

يتوقع الجمهور والنقاد أن يحصل دانيال دي لويس على أوسكاره الرابع عن فيلم Phantom Thread، خاصة وأنه لم يظهر على الشاشة منذ 5 سنوات بعد فيلمه الأخير Lincoln.

حصل دانيال دي لويس الذي يبلغ من العمر 60 عاماً ويحمل الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، على جائزة الأوسكار لأحسن ممثل ثلاث مرات لأدواره عن أفلام My Left Foot إنتاج عام 1989، وThere will be Blood عام 2007، وLincoln إنتاج عام 2012، والذي جسد فيه شخصية الرئيس الأمريكي السابق إبراهام لينكولن.

وقد منح لويس لقب فارس ضمن قائمة الشرف بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث عام 2014.

