لأول مرة.. الطائرات الأميركية تستهدف مقاتلي داعش في الصومال on November 4, 2017

قال الجيش الأمريكي، الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إن الولايات المتحدة نفذت أول ضربتين جويتين على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الصومال، وقتلت “عدداً من الإرهابيين”.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) في بيان إن الضربة الأولى نفذت في منتصف ليل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) والأخرى في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش في بيان إن “عدداً من الإرهابيين” قُتلوا، مشيراً إلى أن الضربتين نفذتا بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأضاف البيان: “ستواصل القوات الأمريكية استخدام كل الإجراءات المعتمدة والملائمة لحماية الأمريكيين وإحباط التهديدات الإرهابية”.

ويجمع تنظيم “داعش” أتباعاً في المنطقة، لكن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح وإنه لا يزال لاعباً صغيراً بالمقارنة بحركة الشباب.

وسيطرت جماعة موالية لداعش الشهر الماضي على بلدة ساحلية صغيرة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال وهي أول بلدة تسيطر عليها منذ ظهورها قبل عام.

والجماعة التي تطلق على نفسها “الدولة الإسلامية” مناوئة لحركة الشباب الأكبر حجما والمرتبطة بتنظيم القاعدة المنافس لداعش والتي سيطرت في وقت من الأوقات على كثير من أراضي الصومال.

وشنت الولايات المتحدة بين الحين والآخر ضربات ضد متشددي حركة الشباب في الصومال والذين لهم وجود قوي في مناطق في جنوب ووسط البلاد وينفذون هجمات بالأسلحة والقنابل.

وقتل أكثر من 350 شخصاً في تفجيرين في العاصمة مقديشو الشهر الماضي في أكثر هجوم دموية في تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق من العام الحالي منح البيت الأبيض الجيش الأمريكي صلاحيات أوسع لتنفيذ ضربات في الصومال ضد حركة الشباب.

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